Одесса обесточена из-за аварии на подстанции

В Одессе произошла вторая за сутки масштабная авария на подстанции «Укрэнерго». Из-за этого весь город и часть Одесского района временно обесточены, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

Что послужило причиной аварии, не уточняется. «Энергетики работают над питанием критической инфраструктуры. Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты "Укрэнерго" устранят аварию»,— уточнила компания в Telegram.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что в Одесском районе и в Одессе происходят аварийные отключения электроснабжения. По его словам, ведется подключение к электроэнергии основных объектов критической инфраструктуры (котельных, водопроводных станций, больниц).

Издание «Страна.ua» писало, что сегодня, 4 февраля, утром в Одессе видели дым от пожара. Очевидцы публиковали в соцсетях видео возгорания, произошедшего предположительно на подстанции Усатово под Одессой.

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Лаура Кеффер