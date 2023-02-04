Премьер Украины поручил завести в Одессу мощные генераторы после аварии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание правительства в связи с аварией на подстанции «Укрэнерго», которая обесточила Одессу. По его итогам господин Шмыгаль поручил завезти в город все мощные генераторы, которые есть в наличии у Минэнерго, в течение суток. Об этом премьер Украины сообщил в своем Telegram-канале.

Для устранения последствий аварии в Одессу доставят американскую газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, а у Анкары МИД запросит суда-электростанции.

«В Одессе должны круглосуточно работать все пункты несокрушимости (специальные места, где можно получить доступ к электричеству и согреться.— "Ъ")»,— подчеркнул Денис Шмыгаль. Координировать работы будут на месте министр энергетики и руководство «Укрэнерго», для этого создан круглосуточный правительственный штаб.

Что вызвало аварию на подстанции, не сообщается, ранее в соцсетях выкладывали видео возгорания, произошедшего предположительно под Одессой на подстанции «Усатово».

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Мария Федотова