Boeing наймет 10 тыс. сотрудников в 2023 году

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing сообщила о планах в текущем году нанять 10 тыс. новых сотрудников. Это несколько меньше, чем Boeing наняла в 2022 году,— 14 тыс. сотрудников, но при этом отражает продолжающееся наращивание производства. Общее число сотрудников компании на конец прошлого года составляло 156 тыс. В нынешнем году Boeing собирается сократить некоторых работников вспомогательных подразделений и при этом увеличить число сотрудников по таким направлениям, как проектирование и производство самолетов.

Ранее главный конкурент Boeing — компания Airbus объявила о планах нанять 13 тыс. сотрудников в 2023 году. По итогам прошлого года Airbus в четвертый раз обошла Boeing по поставкам самолетов: 661 самолет против 480. В среду Boeing представила отчетность за 2022 год: компания закончила его с очередным убытком в $5,1 млрд, ее выручка увеличилась на 7%, до $66,6 млрд.

При этом Boeing постепенно улучшает результаты в сравнении с 2020 и 2021 годами, когда и поставки, и финансовые результаты компании были плохими из-за приостановки эксплуатации самолетов 737 MAX и 787 Dreamliner. Так, компания планирует в 2023 году поставить от 400 до 450 самолетов 737 MAX — против 374 в 2022 году.

Яна Рождественская