Airbus в четвертый раз подряд обошел Boeing по поставкам самолетов

Во вторник, 10 января, два крупнейших производителя самолетов в мире, Airbus и Boeing, опубликовали данные о поставках самолетов за 2022 год. Несмотря на то что Boeing нарастил поставки в сравнении с несколькими неудачными годами до того, Airbus в четвертый раз подряд обошел конкурента по числу поставленных самолетов.

Поставки Boeing выросли на 41%, составив 480 самолетов. За год компания получила заказы на поставку 774 самолетов. Поставки Airbus увеличились не так значительно: с учетом того что у компании не было таких провалов по количеству самолетов в предыдущие годы, как у Boeing, на 8%, до 661 самолета. В 2022 году Airbus получил заказы на 820 самолетов (изначально их количество было еще значительнее — почти 1,1 тыс., но некоторые из заказов в итоге были отменены). На поставки и Boeing, и Airbus негативное влияние в прошлом году оказали проблемы с цепочками поставок.

В 2020 году поставки Boeing были минимальными за 43 года из-за приостановки эксплуатации самолетов 737 MAX и 787 Dreamliner. В 2021 году началось восстановление, продолжившееся в 2022-м. Тем не менее Boeing продолжает отставать от Airbus. Это связано в числе прочего с неудачами американской компании в Китае. Министр торговли США Джина Раймондо еще в 2021 году заявляла, что китайские власти удерживают местные авиакомпании от покупки самолетов Boeing «на десятки миллиардов долларов». В октябре генеральный директор компании Дейв Калхун отметил, что пока не видит признаков положительных изменений в этом отношении в Китае.

Яна Рождественская