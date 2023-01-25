Boeing закончила год с очередным убытком $5 млрд

Сегодня, 25 января, американская аэрокосмическая корпорация Boeing представила отчетность за четвертый квартал и 2022 год в целом. Выручка за год выросла на 7%, до $66,6 млрд. Boeing снова закончила год с убытком, который даже увеличился в сравнении с 2021 годом, составив $5,1 млрд против $4,3 млрд. Четвертый квартал компания также закончила с убытком, но он существенно сократился: $663 млн против $4,2 млрд в четвертом квартале 2021 года. Квартальная выручка Boeing увеличилась на 35%, составив почти $20 млрд.

Ранее в январе сообщалось, что главный конкурент, компания Airbus, в четвертый раз подряд обошла Boeing по поставкам самолетов. За 2022 год Boeing поставила 480 самолетов, Airbus — 661 самолет. При этом Boeing существенно улучшила результаты в сравнении с двумя предшествующими годами, когда и поставки, и финансовые результаты компании были плохими из-за приостановки эксплуатации самолетов 737 MAX и 787 Dreamliner. Как отмечают в компании, на результаты четвертого квартала негативное воздействие оказали перебои с поставками и сложности с рабочей силой.

Квартальные результаты Boeing оказались хуже прогнозов аналитиков, так что курс акций компании после публикации отчетности снизился на 2,6%. При этом с сентября он вырос на 70%.

Яна Рождественская