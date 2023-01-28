Главные новости к утру 28 января

Страны Запада официально объявили о планах передать Киеву 321 тяжелый танк, сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Сроки поставок разнятся в зависимости от типов танков и стран-производителей.

Четыре члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии требуют от президента Джо Байдена объяснить поставки танков «на другой конец света». Они опасаются коррупции на Украине и выражают недовольство тем, что «эскалация конфликта продолжает происходить за счет американского налогоплательщика».

Генерал ВВС США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году. В течение месяца каждый в его командовании должен «выпустить обойму в семиметровую цель» и «целиться в голову».

«Газпромбанк Инвестиции» отрицает утечку данных клиентов. Брокер отметил, что «все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети».

Кассационный суд утвердил решение, которым был полностью оправдан бывший заместитель гендиректора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марат Арустамов. Он ранее получил девятилетний срок по делу о взятке. О деле

G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из РФ на уровне $100–110, сообщил источник Bloomberg. Еврокомиссия, по информации агентства, ранее предлагала ограничить стоимость $100, однако G7 выступает за более высокий лимит из-за рисков скачка цен и проблем с поставками.