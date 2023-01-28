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Коммерсантъ FM
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G7 предлагает ЕС установить потолок цен на дизельное топливо из РФ на уровне $100–110

G7 устраивает введение Евросоюзом потолка цен на российское дизельное топливо в диапазоне $100–110, сообщил источник Bloomberg. Еврокомиссия, по информации агентства, ранее предлагала ограничить стоимость $100, однако G7 выступает за более высокий лимит из-за рисков скачка цен и проблем с поставками.

Как пишет Bloomberg, переговоры продолжаются, но стороны с оптимизмом смотрят на возможное достижение соглашения. Два потолка будут применяться с 5 февраля, но до 1 апреля будет действовать отсрочка для судов с нефтепродуктами, купленными или загруженными до 5 февраля.

Коалиция стран Запада согласовала введение двух потолков цен на российские нефтепродукты 20 января. Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут). В коалицию входят G7, Евросоюз и Австралия.

О динамике цен на дизельное топливо на фоне новостей о потолке цен — в материале «Ъ» «Над дизтопливом навис потолок».

Леонид Уварчев

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