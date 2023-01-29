Главные новости недели в Нижегородской области к 29 января

Коммунисты вышли на митинг, требуя назвать в честь Сталинградской битвы улицу, сквер или другую территорию в Нижнем Новгороде. Соответствующее обращение в мэрию от КПРФ поступило еще в ноябре 2022 года. В администрации города сообщили, что рассматривают инициативу, а в случае положительного решения могут переименовать площадь Ошарскую.

Первый в России Институт биологии старения решили создать в Нижегородском госуниверситете Лобачевского. Специалисты будут работать над созданием часов старения, систем предсказания развития заболеваний сердца и сосудов и над другими задачами.

Руководство «Нижегородэлектротранса» попросило суд прекратить преследование экс-директора предприятия Максима Дранишникова и коммерсанта Андрея Абрамова, которым вменили мошенничество с фиктивными контрактами и незаконным списанием вагоноремонтного пресса. Арбитражные суды признали законными договоры подряда, и теперь потерпевшая сторона заявляет, что события преступления и ущерба нет.

Дума Нижнего Новгорода изменила правила приема в муниципальные чиновники. Теперь в МСУ не смогут трудоустроиться лица, признанные иностранными агентами, родственники муниципальных начальников и люди с иностранным и двойным гражданством. Эти же требования коснутся кандидатов на пост главы города.

На модернизацию службы занятости населения в Нижегородской области выделили 223 млн руб. Ребрендинг завершится до конца 2023 года. Карьерные консультанты обновленной службы будут помогать нижегородцам в оформлении резюме, подборе вакансий и выстраивании траектории профессионального развития.

Продажи новых легковых автомобилей в Нижегородской области упали на 55% за год, до 15,8 тыс. шт. По этому показателю регион оказался на 11 месте в России с долей рынка 2,5%.

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