КПРФ провела митинг за название улицы в Нижнем Новгороде в честь Сталинградской битвы

Региональное отделение КПРФ провело митинг в Нижнем Новгороде 23 января. Участники потребовали от администрации города ускорить работу с обращением о придании улице, скверу, набережной или станции метро названия Сталинградская.

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По оценке корреспондента «Ъ-Приволжье», в митинге приняли участие 200-250 жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора и других населенных пунктов области. Выступавшие коммунисты и комсомольцы напомнили, что обращение о возможном переименовании было направлено в мэрию в ноябре 2022 года. В начале декабря в администрации города им ответили, что обращение передано в комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Решения комитета пока нет.

По мнению собравшихся, решение обязательно должно быть принято в пользу наименования. Коммунисты настаивают на том, чтобы комитет одобрил предложение до 2 февраля. В этот день будет отмечаться 80-летие победы советской армии под Сталинградом. «Для нас важно, чтобы принципиальное решение о названии какого-либо объекта городской среды в память о победе под Сталинградом было принято до этой даты»,– отметил глава нижегородского отделения КПРФ Владислав Егоров. По его словам, проведенный среди нижегородцев опрос показал, что около 80% граждан поддерживают идею КПРФ. Также обком начал сбор подписей за увековечивание в Нижнем Новгороде памяти о Сталинградской битве.

В администрации города «Ъ-Приволжье» сообщили, что инициатива КПРФ еще рассматривается. В случае положительного решения в память о Сталинградской битве может быть переименована площадь Ошарская.

Андрей Репин