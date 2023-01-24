Продажи новых легковых автомобилей в Нижегородской области упали на 55%

Более 15,8 тыс. новых легковых автомобилей было продано в Нижегородской области в 2022 году. Рынок сократился на 55,2% по сравнению с прошлым годом, подсчитали в «Автостате».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По объему продаж Нижегородская область оказалась на 11 месте в России с долей рынка 2,5%. Лидерами традиционно являются Москва и Подмосковье – на них суммарно приходится 24% проданных автомобилей (149 тыс. шт). На третьем месте Санкт-Петербург, где было продано 41,6 тыс. новых автомобилей (6,6%).

В целом в России рынок новых легковых автомобилей в 2022 году сократился на 58,7%, было продано 626,3 тыс. машин.

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Анастасия Еремина