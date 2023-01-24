Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продажи новых легковых автомобилей в Нижегородской области упали на 55%

Более 15,8 тыс. новых легковых автомобилей было продано в Нижегородской области в 2022 году. Рынок сократился на 55,2% по сравнению с прошлым годом, подсчитали в «Автостате».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По объему продаж Нижегородская область оказалась на 11 месте в России с долей рынка 2,5%. Лидерами традиционно являются Москва и Подмосковье – на них суммарно приходится 24% проданных автомобилей (149 тыс. шт). На третьем месте Санкт-Петербург, где было продано 41,6 тыс. новых автомобилей (6,6%).

В целом в России рынок новых легковых автомобилей в 2022 году сократился на 58,7%, было продано 626,3 тыс. машин.

Главные новости Нижегородской области читайте «Вконтакте»

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...