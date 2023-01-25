Службу занятости населения Нижегородской области модернизируют за 223 млн рублей

До конца 2023 года в Нижегородской области модернизируют службу занятости населения. На эти цели направят 223 млн руб. из федерального и регионального бюджетов, сообщил заместитель губернатора Андрей Бетин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Филиалы службы занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием «Нижегородский центр занятости населения» и брендом кадрового центра «Работа России».

Помещения отделений отремонтируют, сотрудников обучат работе с новыми информационными системами. Карьерные консультанты обновленной службы будут помогать нижегородцам в оформлении резюме, подборе вакансий и выстраивании траектории профессионального развития.

Изменения затронут 38 отделений центра занятости и 12 филиалов службы занятости из 16 (филиалы в Нижнем Новгороде, Павлове, Сергаче и Дзержинске были модернизированы в прошлом году).

Анастасия Еремина