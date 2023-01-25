Институт биологии старения решили создать в ННГУ

Ученый совет Университета Лобачевского на заседании 25 января решил учредить в вузе Институт биологии старения. По словам ректора ННГУ Елены Загайновой, в России пока нет ни одного института, который целенаправленно занимался бы именно биологией старения. При этом необходимость увеличения средней продолжительности граждан является одной из стратегических научных задач РФ.

«Основными задачами нового подразделения в ННГУ станет создание часов старения для разных функциональных систем организма, анализ данных ЭКГ и компьютерной томографии методами искусственного интеллекта, разработка систем краткосрочного и долгосрочного предсказания развития сердечно-сосудистых заболеваний, организация "кардиокабинета" для телемедицинской поддержки людям с патологиями сердца. В структуру Института войдут лаборатории системной медицины здорового старения, лаборатории диагностики и прогнозирования развития сердечно-сосудистых заболеваний, лаборатория цифровой психофизиологии и лаборатория по изучению клеточного старения»,– рассказала Елена Загайнова.

Новое подразделение Университета Лобачевского возглавит молодой ученый-биолог из Москвы, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Иван Сергеев