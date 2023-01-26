Патриарх Кирилл: многим уехавшим россиянам нужна духовная помощь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что неверно выносить одинаковые суждения обо всех уехавших россиянах, поскольку они покинули страну по разным мотивам. По его словам, уехавшие граждане нуждаются в духовной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«На фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех»,— сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч (цитата по ТАСС). Он отметил, что «в головы молодого поколения многие годы насаждались ложные, импортированные ценности».

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у уехавших россиян, высказывания которых можно расценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил.

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас допустил введение конфискации только в случае внесения соответствующих поправок в УК. В СПЧ не поддержали инициативу, поскольку она противоречит действующей Конституции. В Кремле заявили, что необходимо создать условия, при которых россияне, не настроенные по отношению к России вражески, захотели бы вернуться.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Лусине Баласян