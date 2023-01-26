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Коммерсантъ FM
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Поставки российского газа в Узбекистан планируются с 1 марта

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что «дорожная карта», подписанная с «Газпромом», предусматривает завершение переговорного процесса по поставкам российского газа к 27 февраля, передает kun.uz. Осуществление поставок планируется с 1 марта 2023 года, отметил министр. Господин Мирзамахмудов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли 24 января.

Наращивание поставок российского газа обсуждается Узбекистаном, Россией и Казахстаном, через территорию которого будет осуществляться прокачка. Журабек Мирзамахмудов отметил, что «дорожная карта» регламентирует поставки газа в Узбекистан для внутреннего потребления. Впоследствии, отметил министр, будет решаться коммерческий вопрос поставок газа. Поставки планируются по газопроводу Средняя Азия—Центр.

В ходе рабочей встречи Алексея Миллера и Журабека Мирзамахмудова обсуждались актуальные вопросы и перспективы взаимодействия, сообщали в «Газпроме». Других подробностей не приводилось. 18 января Алексей Миллер подписал аналогичную «дорожную карту» с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

28 ноября президент России Владимир Путин обсудил создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Вместе с тем Журабек Мирзамахмудов говорил, что Узбекистан не намерен импортировать газ на основе коммерческих контрактов. Он подчеркнул, что для покупки газа страна не нуждается в участии в «каком-то альянсе или союзе». 25 января стало известно, что «Газпром» может начать поставки газа транзитом через Казахстан в испытывающий дефицит Узбекистан по трубопроводу Средняя Азия—Центр. Ташкент заверяет, что о передаче «Газпрому» узбекской газотранспортной системы речи не идет.

Подробнее о «дорожной карте» — в материале «Ъ» «Реверсильный ход».

Лусине Баласян

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