Папа римский в рождественском послании призвал завершить конфликт на Украине

Папа римский Франциск обратился к верующим с рождественским посланием Urbi et Orbi («Городу и миру»). В нем он заявил об острой нехватке мира в различных регионах и призвал к прекращению боевых действий на Украине.

Понтифик призвал всех «увидеть лица наших украинских братьев и сестер», которые в этом году испытывают темноту и холод, многие из которых находятся далеко от дома из-за десяти месяцев военных действий. «Пусть Господь вдохновит нас на конкретные жесты солидарности, чтобы помочь всем тем, кто страдает, и пусть он просветит умы тех, у кого есть сила заставить замолчать грохот оружия и немедленно положить конец этой бессмысленной войне!» — воззвал папа римский (цитата по Vatican News).

Понтифик также заявил о сегодняшнем серьезном «голоде по миру» в других регионах из-за того, что он назвал «третьей мировой войной». Папа римский Франциск упомянул в этой связи Сирию, Израиль, Палестину, Ливан, Сахель, Йемен, Мьянму и Иран. «Пусть младенец Иисус поддерживает христианские общины, живущие на Ближнем Востоке, чтобы каждая из этих стран могла ощутить красоту братского сосуществования между людьми разных вероисповеданий»,— призвал в своем обращении понтифик. Затем он помолился о перемирии и примирении в конфликтных регионах.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова