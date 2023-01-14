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Коммерсантъ FM
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Минобороны Италии отрицает, что подвергается давлению США в вопросе поставок оружия Украине

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто назвал «полностью выдуманной» информацию СМИ о решении Рима отправить Киеву систему противовоздушной обороны SAMP/T. Министр отрицает, что власти США оказывали давление на Италию по этому вопросу.

«Я видел в СМИ информацию на тему ЗРК SAMP-T, которая полностью выдумана. Правительство в плане помощи Украине не подвергалось давлению со стороны кого-либо, в том числе США»,— сказал господин Крозетто агентству Adnkronos.

Глава Минобороны сообщил, что провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они говорили о «системе, которую Италия предоставит для замены американской батареи в Словакии». По словам министра, Рим определяет содержимое пакета помощи Украине исходя из запросов Киева и возможностей Италии. «Все происходит без какого-либо давления»,— добавил господин Крозетто.

О давлении Вашингтона на Рим накануне, 13 января, сообщил военный итальянский журнал Rivista Italiana Difesa. По его информации, после этого решение об отправке системы ПВО было одобрено. Отправка SAMP/T обсуждается уже несколько месяцев. Решение не принималось в том числе из-за того, что у Рима есть всего пять батарей системы и одна из них развернута в Кувейте.

Как страны Запада помогают Украине — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Леонид Уварчев

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