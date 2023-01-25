СМИ: Польша предложила ввести санкции против российской ядерной энергетики

Польские дипломаты предложили Евросоюзу ввести санкции против ядерной энергетики России, а также запретить импорт алмазов в рамках десятого пакета санкций. Об этом сообщило Polska Agencja Prasowa (PAP) со ссылкой на источники.

По информации PAP, Польша предложила прекратить сотрудничество ЕС и России в сфере ядерной энергетики, ввести эмбарго на российский каучук и алмазы, а также расширить санкции против российских судов.

Кроме этого, предлагается отключить от системы международных переводов SWIFT оставшиеся российские банки, в том числе «Газпромбанк» и «Альфа-Банк», и исключить компании из России из системы Uer (Upstream Emission Reduction), через которую ведут торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов.

В декабре ЕС принял последний, девятый пакет санкций против России в ответ на ввод войск на Украину. В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России. По ее словам, в нем ЕС сконцентрируется на устранении лазеек в ранее принятых ограничениях. По информации Reuters, две страны также просят ввести ограничения против российских ядерной энергетики и алмазов. По словам источников Reuters, десятый пакет санкций могут принять до 24 февраля — к годовщине ввода войск на Украину.

Что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко