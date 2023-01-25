Рублев не смог выйти в полуфинал Australian Open

Первая ракетка России Андрей Рублев проиграл в матче с сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Australian Open. Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Андрей Рублев находится на шестом месте в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). У него 12 побед в турнирах под эгидой АТР.

Из российских теннистов в полуфинал Australian Open прошел Карен Хачанов. Накануне он победил в матче с американцем Себастьяном Кордой. Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, его призовой фонд превышает $53 млн.

О выступлении Рублева на Australian Open — в материале «Ъ» «Спасение догоняющего».

Олеся Павленко