Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open

Карен Хачанов стал полуфиналистом Australian Open. В четвертьфинальном матче он сыграл с американцем Себастьяном Кордой, который во втором сете взял медицинский тайм-аут из-за проблем с запястьем и в итоге отказался продолжать матч. Россиянин вел в игре со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Dita Alangkara / AP Карен Хачанов

Фото: Dita Alangkara / AP

Накануне в четвертьфинал также прошел Андрей Рублев. Australian Open проходит в Мельбурне до 29 января. Это первый в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на покрытии «хард».

Подробнее о турнире — в материале «Ъ» «Спасение догоняющего».

Лаура Кеффер