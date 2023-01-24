Турция проведет в Стокгольме акцию почтения к Корану на том же месте, где его сожгли

Сегодня, 24 января, перед зданием посольством Турции в Стокгольме пройдет акция почтения к Корану, сообщил глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш. Ранее на том же месте лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию, во время которой сжег Коран.

По словам господина Эрбаша, задача ответной акции — «устранить зло, превратить его в добро». Во время мероприятия зачитают суры (главы) из священной книги мусульман с переводом на турецкий, шведский и английский языки. «Перед посольством Турции, на месте, где было совершено осквернение Корана, пройдет акция почтения к Корану»,— рассказал глава турецкого управления по делам религии (цитата по Anadolu).

МИД Турции осудил Швецию за разрешение на акцию по сожжению Корана в Стокгольме. В МИДе назвали это нарушением обязательств по вступлению в НАТО. Турция на этом фоне отменила визит министра обороны Швеции. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом неуважения.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Султан грозить уж будет шведам».

Лаура Кеффер