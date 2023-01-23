Белый дом пока не принял решение о поставках Украине танков Abrams

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не видит раскола в западной коалиции по поводу поставок танков Украине. Он отметил, что США «не выкручивают руки» Германии в вопросе поставок Leopard 2. Сам Вашингтон пока не принял решение о возможности поставок танков Abrams.

«Мы признаем, что способности бронетехники действительно важны как в боях в Донбассе, так и в подготовке к боям в ближайшие месяцы весной. Мы ожидаем, что будут маневры на земле, при которых, очевидно, танки были бы полезны. Мы так или иначе не приняли решений»,— сказал господин Кирби CNN. Он отметил, что американские танки Abrams являются сложными в обслуживании.

Представитель Белого дома отметил, что США хотят, чтобы Германия приняла решение по поставкам своих танков «суверенным путем». «Мы не выкручиваем руки. Мы не заставляем людей предоставлять больше, чем они хотят дать»,— добавил он.

Тема поставок американских танков Abrams и немецких Leopard 2 активно обсуждается последние несколько недель. В частности, переговоры по этому поводу велись в рамках восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Польша заявляла о готовности поставить Leopard 2 Украине, но для этого требуется разрешение Германии.

ФРГ ранее однозначно не отвечала о своих планах на этот счет. 22 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве. По информации СМИ, сама Германия может поставить Украине 19 Leopard 2A5 — это устаревшая модель, которая используется только для учений в качестве имитации танков противника. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что передача десятков танков «не решит проблему», однако, по его мнению, это будет мотивировать военных.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев