Медведев призвал убрать с политического ландшафта эмигрантов с антигосударственной позицией

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании бюро Высшего совета партии заявил, что во время военной операции на Украине необходимо объединить усилия органов власти и общественных сил. По его словам, те, кто занимает антигосударственную политику за рубежом, должны быть устранены из политического ландшафта. Господин Медведев также предложил «Единой России» выстраивать диалог с идеологически близкими партиями за рубежом.

«Те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта»,— сказал Дмитрий Медведев (цитата по «РИА Новости»).

Он заявил, что мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за готовящейся агрессии против РФ. По его словам, военная операция на Украине стала вынужденной мерой и ответом Западу. Зампред Совбеза добавил, что минувший год показал, кто друг России, а с кем «больше и договариваться не о чем».

По его словам, институты многосторонней дипломатии переживают серьезный кризис. ООН и другие международные площадки превратились в «поле боя», сказал Дмитрий Медведвев. Он считает, что «противники» пытаются заручиться большим количеством голосов в поддержку «абсолютно антироссийских инициатив».

«Безусловно, борьба против внешнего врага для нас сейчас гораздо важнее, чем межпартийные разногласия. "Единая Россия" могла бы помочь другим патриотическим силам нашей страны выстроить диалог с идеологически близкими им зарубежными партиями»,— сказал господин Медеведев.

Зампред Совбеза напомнил о социальной поддержке участников военной операции на Украине и признал, в каких-то субъектах с этим вопросом справились лучше, в каких-то хуже. Он отметил, что опыт регионов, которые достигли в этом большего успеха, нужно распространить по всей территории России.

22 января Дмитрий Медведев заявил, что в будущем может появиться военный альянс стран, которых «достали американцы и свора их кастрированных псов». Так он отреагировал на обсуждение западных стран о предстоящих масштабных поставках Украине тяжелой военной техники.

Председатель «Единой России» считает, что Западная Европа — это прямые наследники тех, кто воевал с Россией, а значит, вооруженный конфликт на Украине — «новая Отечественная» для РФ. Накануне господин Медведев сказал, что проигрыш России как ядерной державы может привести к ядерной войне.

О том, что происходит на 332-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек