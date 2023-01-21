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Коммерсантъ FM
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Медведев назвал конфликт на Украине «новой Отечественной войной»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который напомнил о победе России над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером. По словам российского политика, Западная Европа — это прямые наследники тех, кто воевал с Россией, а следовательно, вооруженный конфликт на Украине — «новая Отечественная».

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале.

Жозеп Боррель на церемонии вручения премии форума «Новая экономика» в Мадриде вчера, 20 января, призвал не недооценивать Россию, которая «привыкла бороться до конца» и одержала победу над императором Франции Наполеоном Бонапартом и лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером.

20 октября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия обязательно выиграет в конфликте на Украине, если «эта война» станет народной. По его словам, для победы необходимо, чтобы «каждый человек чувствовал свою сопричастность».

О том, что происходит на 332-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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