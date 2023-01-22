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Коммерсантъ FM
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В пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карта по оповещению граждан. Воздушная тревога звучит на Украине регулярно, предыдущий раз в этом месяце ее объявляли вчера, 21 января.

15 января, на следующий день после взрыва на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области, вводились экстренные отключения электричества в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. После в нескольких регионах вновь объявили воздушную тревогу.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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