В пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карта по оповещению граждан. Воздушная тревога звучит на Украине регулярно, предыдущий раз в этом месяце ее объявляли вчера, 21 января.

15 января, на следующий день после взрыва на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области, вводились экстренные отключения электричества в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. После в нескольких регионах вновь объявили воздушную тревогу.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова