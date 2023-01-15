В Киеве, Днепропетровской и Одесской областях ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения электричества ввели в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Ранее составленные графики планового отключения энергии временно не действуют. Об этом сообщил энергетический холдинг ДТЭК.

«В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют»,— сказано на сайте киевского отделения ДТЭК. Аналогичные сообщения размещены на сайтах ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях.

Накануне на Украине объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре, Ивано-Франковске, Тернополе, в Винницкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. В администрации Киевской области сообщали о попадании ракеты в объект энергетической инфраструктуры. В ДТЭК говорили, что из-за ракетного удара повреждена ТЭЦ. В компании не уточнили, где находится пострадавшая ТЭЦ.

Олеся Павленко