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Коммерсантъ FM
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В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты украинского Минцифры. Главы регионов пока не обращались к жителям в связи с сигналами тревоги.

Ранее в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях ввели экстренные отключения электричества. Вчера, 14 января, по всей стране объявлялась воздушная тревога. Местные власти сообщали о взрывах. Был разрушен подъезд многоэтажного дома в Днепре, под завалами которого обнаружены тела 21 человека.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

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