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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Польши оценил перспективу создания коалиции по поставкам танков Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что союзники Украины на встрече на немецкой авиабазе Рамштайн не смогли достичь соглашения о поставках танков Leopard ВСУ. При этом он уверен в том, что союзники смогут создать коалицию стран, готовых поставлять танки.

Мариуш Блащак заявил, что его уверенность в успешном исходе переговоров подкрепляет тот факт, что министры обороны 15 стран смогли обсудить эту проблему на полях сегодняшней встречи в Рамштайне.

Встреча посвящена усилению военной поддержки Украины, в том числе обсуждению поставок тяжелой техники. На ней присутствуют делегации более чем из 50 стран. Министр обороны Германии Борис Писториус, общаясь с журналистами в ходе сегодняшней встречи, сообщил, что вопрос о поставках ВСУ танков Leopard обсуждался, но решение пока не принято.

11 января президент Польши Анджей Дуда объявил о решении Варшавы поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи будущей международной коалиции. При этом передача немецких танков должна быть согласована с ФРГ. Ранее сегодня, 20 января, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что настроен «умеренно пессимистически» насчет решения Германии по согласованию поставок. Он добавил, что в случае неудачи в переговорах с Германией Польша поступит «так, как считает нужным».

О наращивании поставок вооружения Украине — в публикации «Ъ» «Украину наступательно вооружают».

Эрдни Кагалтынов

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