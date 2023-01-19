Моравецкий: если Германия не согласится передать танки Украине, Польша поступит по-своему

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине немецких танков Leopard имеет решающее значение перед возможным февральским наступлением России. Он заявил, что если согласие по этому вопросу с Германией не будет достигнуто в ближайшее время, Польша поступит «так, как считает нужным». Германия производит этот тип танков, поэтому без ее согласия их нельзя поставлять на Украину через другие страны.

Он заявил, что Варшава будет стремиться к тому, чтобы немецкие власти как можно скорее отреагировали на просьбу передать Украине танки Leopard 2. «Согласие здесь вторично; мы либо получим его быстро, либо сами поступим так, как считаем нужным»,— заявил польский премьер по возвращении со Всемирного экономического форума в Давосе (цитата по Polsat News).

Он также выразил обеспокоенность назначением на пост министра обороны Германии Бориса Писториуса. По словам господина Моравецкого, новый глава бундесвера — близкий соратник бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера, человек, «который разговаривает с Путиным как ни в чем не бывало».

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша предложила Украине 14 танков. СМИ писали, что ФРГ объявит решение по вопросу об отправке танков Leopard на Украину на нынешней неделе.

Что происходит на 330-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек