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«Росэнергоатом» заявил об устранении критически важных повреждений ЗАЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что большинство повреждений критически важных объектов инфраструктуры Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) устранены. Однако, по его словам, о полном восстановлении объектов станции говорить пока рано.

«Ущерб был нанесен реально колоссальный. Надо иметь в виду, что долгое время полноценное осуществление ремонтных и восстановительных работ было невозможно в силу не прекращавшихся артиллерийских обстрелов. Объем выполненных к настоящему времени работ достаточно внушителен, но до полного восстановления еще работать и работать»,— рассказал «РИА Новости» господин Карчаа.

Ренат Карчаа отметил, что для дополнительной защиты критически важной инфраструктуры ЗАЭС были возведены инженерно-строительные конструкции вокруг сухого хранилища отработанных ядерных отходов.

«В этой связи могу без всякого пафоса сказать, что люди, осуществившие возведение этих конструкций в условиях интенсивных артиллерийских обстрелов, совершали тихий подвиг... безопасность — это сфера, которая требует тишины и мужества»,— добавил он.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, управление станцией передано «Росэнергоатому». Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в декабре говорил, что обстрелы станции почти прекратились. 17 января о прекращении обстрелов заявили и в «Росэнергоатоме». Международное агентство по атомной энергии обсуждает с Россией и Украиной создание зоны безопасности вокруг станции.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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