Мэр Геленджика объяснил переименование улицы Луначарского

Глава Геленджика Алексей Богодистов объяснил, зачем потребовалось переименовывать главную улицу курорта – Луначарского в проспект Геленджикский. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Главная цель переименования улицы - это курортная составляющая. <…> Главная улица нашего курорта достойна, носить имя своего города. Новый проспект станет лицом Геленджика», - отметил Алексей Богодистов.

По его словам, чтобы сохранить Геленджику статус курорта, в городе уже пять лет не строят многоквартирные дома, увеличивают зеленые насаждения и выравнивают экологию бухты. На улице Луначарского расположено самое большое количество объектов санаторно-курортного комплекса, только число официальных гостиниц достигает 120. Кроме того, здесь продолжают строить новые знаковые объекты, планируют дополнительное озеленение и украшение улицы подсветкой, а также благоустройство остановочных павильонов.

Алексей Богодистов отметил, что жителям и бизнесменам, работающим на этой улице предложат самый короткий и удобный путь оформления документов. А именем первого наркома просвещения Анатолия Луначарского назовут одну из новых улиц, чтобы оставить его имя в истории курорта.

О переименовании улицы в проспект стало известно 13 января. За день до этого новое наименование внесли в федеральную информационную адресную систему. В мэрии Геленджика отмечали, что улица имеет все основные признаки для проспекта.

Татьяна Ручкина

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