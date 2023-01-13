В Геленджике «декоммунизировали» улицу Луначарского

Топонимическая комиссия курортного города переименовала улицу, предположительно названную в честь героя Великой Отечественной войны Анатолия Луначарского, в проспект Геленджикский, сообщает пресс-служба мэрии Геленджика. 12 января новое наименование внесено в федеральную информационную адресную систему.

«Улица Луначарского является одной из главных на территории курорта. Вдоль нее расположены объекты культуры, гостиницы, санатории. Она имеет все основные признаки для проспекта»,— говорится в сообщении.

Между тем существует разночтение в том, чье имя ранее носила эта улица. Анатолий Луначарский — российский революционер и советский государственный деятель, писатель, переводчик и публицист. С октября 1917 по сентябрь 1929 года — первый нарком просвещения РСФСР. Другой Анатолий Луначарский — старший лейтенант, военный журналист. По данным сайта yug-gelendzhik.ru, в ночь на 10 сентября 1943 года Анатолий Луначарский шел на сторожевом катере в Новороссийск, чтобы написать ряд очерков для флотской печати, и героически погиб вместе с десантниками.

В пресс-службе мэрии Геленджика оперативно ответить на вопрос, в честь кого названа улица, не смогли, предложив направить официальный запрос.

В мэрии отмечают, что собственники объектов недвижимости, расположенных на проспекте Геленджикском, могут обратиться за выпиской из ЕГРН и получить ее в Геленджикском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. А юридические лица смогут внести изменения в адреса, обратившись в Федеральную налоговую службу.

Андрей Ульченко

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