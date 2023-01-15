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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 15 января

Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2. Премьер Риши Сунак призвал союзников к ускорению передачи оружия Киеву, так как, по его мнению, в конфликте «открылось окно», во время которого можно оказать «максимальное влияние». О поддержке Украины странами Запада

В Тель-Авиве прошла массовая акция протеста против юридической реформы. По оценке The Jerusalem Post, на улицы вышли больше 80 тыс. человек, по данным оппозиции — больше 100 тыс.

Британия пересматривает поддержку ядерной сделки после казни подданного в Иране, сообщили источники The Telegraph.

Число пострадавших при стрельбе в Лондоне возросло до шести. Преступление произошло возле церкви, где проходили похороны. В людей стреляли из автомобиля. Преступник не задержан.

Россиянка Анна Линникова выбыла из конкурса «Мисс вселенная». Виктория Апанасенко из Украины также не сможет продолжить участие в конкурсе.

Александр Овечкин повторил рекорд Майка Гартнера по числу сезонов НХЛ с 30 и более голами. Он проводит с таким результатом уже 17 сезонов.

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