Главные новости к утру 15 января

Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2. Премьер Риши Сунак призвал союзников к ускорению передачи оружия Киеву, так как, по его мнению, в конфликте «открылось окно», во время которого можно оказать «максимальное влияние». О поддержке Украины странами Запада

В Тель-Авиве прошла массовая акция протеста против юридической реформы. По оценке The Jerusalem Post, на улицы вышли больше 80 тыс. человек, по данным оппозиции — больше 100 тыс.

Британия пересматривает поддержку ядерной сделки после казни подданного в Иране, сообщили источники The Telegraph.

Число пострадавших при стрельбе в Лондоне возросло до шести. Преступление произошло возле церкви, где проходили похороны. В людей стреляли из автомобиля. Преступник не задержан.

Россиянка Анна Линникова выбыла из конкурса «Мисс вселенная». Виктория Апанасенко из Украины также не сможет продолжить участие в конкурсе.

Александр Овечкин повторил рекорд Майка Гартнера по числу сезонов НХЛ с 30 и более голами. Он проводит с таким результатом уже 17 сезонов.