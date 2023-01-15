Число пострадавших при стрельбе у церкви в Лондоне возросло до шести

Шесть человек получили ранения при стрельбе возле церкви в Лондоне, сообщила полиция. Среди раненых — две несовершеннолетние. О мотивах нападающих не сообщается.

В критическом состоянии находится семилетняя девочка, она госпитализирована. 12-летняя несовершеннолетняя получила легкое ранение в ногу. Ее отпустили из больницы после оказания помощи. Ранены также четыре женщины в возрасте 21 года, 41 года, 48 и 54 лет. Состояние трех из них не представляет угрозы для жизни.

Стрельба произошла на Финикс-роуд недалеко от церкви, в которой проходили похороны. По предварительной информации, выстрелы производились из движущегося автомобиля, он скрылся с места преступления. «На данном этапе никто не задержан»,— говорится в сообщении столичной полиции в Twitter. Правоохранительные органы просят очевидцев сообщить им информацию о произошедшем.

Леонид Уварчев