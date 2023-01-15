Telegraph: Британия пересматривает поддержку ядерной сделки после казни подданного в Иране

Великобритания может изменить свою позицию относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщили высокопоставленные источники The Telegraph. По информации газеты, Лондон «пересматривает свою поддержку» иранской ядерной сделки из-за казни британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране.

«За то время, что мы этим занимаемся, ландшафт и позиция полностью изменились — в основном из-за поведения иранского режима»,— сказал источник газеты.

Алиреза Акабри занимал пост замминистра в 2000–2008 годах. Его арестовали в 2019 году. Сам он рассказывал, что его пытали на протяжении десяти месяцев и заставляли на камеру признаваться в преступлениях, которых он не совершал. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь варварской. Лондон ввел санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

В 2015 году Иран заключил соглашение о СВПД с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и возобновил действие антииранских санкций. Тегеран стал отказываться от соблюдения СВПД. Переговоры по возобновлению ядерной сделки затормозили на фоне обвинений против Ирана в поставках беспилотников России.

О перспективах СВПД — в материале «Ъ» «Диалог дороже темы».

Леонид Уварчев