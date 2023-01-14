Представитель РФ при ООН заявил, что у Генассамблеи нет полномочий для создания спецтрибунала по России

«У Генассамблеи ООН нет полномочий для создания спецтрибунала» по России. Об этом RT заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он также сказал, что продвигаемые Киевом инициативы по конфликту обсуждать невозможно, а «саммит мира», скорее всего, ограничится заседаниями Совбеза и Генассамблеи.

«Любые подобные инициативы в Генеральной ассамблее были бы с юридической точки зрения совершенно ничтожными, потому что у Генеральной ассамблеи нет подобных полномочий»,— прокомментировал первый зампостпреда предложения по созданию спецтрибунала.

По мнению Дмитрия Полянского, предложенный Украиной «саммит мира», вероятно, ограничится проведением заседаний Генассамблеи и Совбеза. «Как мы понимаем, это ограничится регулярным заседанием специальной сессии (Генассамблеи.— "Ъ") по Украине, заседанием Совета Безопасности»,— сказал господин Полянский, отметив, что в ООН деталей никто не знает (цитата по ТАСС). «Украинцы продвигают схемы, которые предполагают, что Россия потерпит поражение, будет осуждена. Это невозможно обсуждать»,— прокомментировал он предлагаемые Киевом инициативы.

Ранее первый замглавы украинского МИДа Эмине Джапарова заявила, что Украина вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. Согласно заявлению посла Украины в Турции Василия Боднара, «саммит мира» пройдет 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Мария Федотова