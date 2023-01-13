Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В США демократы требуют аннулировать визу экс-президента Бразилии Болсонару

Члены Демократической партии США попросили президента Джо Байдена аннулировать дипломатическую визу прибывшего в страну экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Письмо с соответствующей просьбой подписали 46 членов Палаты представителей Конгресса США, сообщает The Hill.

Согласно письму, господин Болсонару въехал в Штаты, когда он еще был президентом Бразилии, поэтому использовал визу A-1, предназначенную для официальных лиц. «Поскольку он больше не президент Бразилии и в настоящее время не является бразильским официальным лицом, мы просим вас пересмотреть его статус в стране, чтобы выяснить, есть ли законные основания для его пребывания, и отозвать визу»,— настаивают законодатели.

Они попросили Минюст США «привлечь к ответственности находящихся во Флориде лиц, финансировавших или поддержавших» беспорядки в Бразилии 8 января. Также они хотят, чтобы ФБР расследовала, не предпринимались ли какие-либо действия на территории США для организации этих беспорядков. «Мы поддерживаем бразильский народ, который восстанавливается после этого трудного периода в своей демократической истории»,— отмечается в письме.

Жаир Болсонару был госпитализирован в США из-за боли в животе 9 января. Это произошло на следующий день после того, как его сторонники штурмовали здания органов госвласти в столице Бразилии. Протесты организовали из-за несогласия с итогами президентских выборов, на которых победил Лула да Силва. Были задержаны более 2 тыс. человек. Господин Болсонару обещал вернуться на родину до конца января.

Подробности — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...