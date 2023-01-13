В США демократы требуют аннулировать визу экс-президента Бразилии Болсонару

Члены Демократической партии США попросили президента Джо Байдена аннулировать дипломатическую визу прибывшего в страну экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Письмо с соответствующей просьбой подписали 46 членов Палаты представителей Конгресса США, сообщает The Hill.

Согласно письму, господин Болсонару въехал в Штаты, когда он еще был президентом Бразилии, поэтому использовал визу A-1, предназначенную для официальных лиц. «Поскольку он больше не президент Бразилии и в настоящее время не является бразильским официальным лицом, мы просим вас пересмотреть его статус в стране, чтобы выяснить, есть ли законные основания для его пребывания, и отозвать визу»,— настаивают законодатели.

Они попросили Минюст США «привлечь к ответственности находящихся во Флориде лиц, финансировавших или поддержавших» беспорядки в Бразилии 8 января. Также они хотят, чтобы ФБР расследовала, не предпринимались ли какие-либо действия на территории США для организации этих беспорядков. «Мы поддерживаем бразильский народ, который восстанавливается после этого трудного периода в своей демократической истории»,— отмечается в письме.

Жаир Болсонару был госпитализирован в США из-за боли в животе 9 января. Это произошло на следующий день после того, как его сторонники штурмовали здания органов госвласти в столице Бразилии. Протесты организовали из-за несогласия с итогами президентских выборов, на которых победил Лула да Силва. Были задержаны более 2 тыс. человек. Господин Болсонару обещал вернуться на родину до конца января.

Подробности — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».

Лаура Кеффер