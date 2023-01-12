Минфин США: доходы России сократились из-за потолка цен на нефть

После введения ценового потолка на российскую нефть доходы России значительно сократились, сообщил представитель Минфина США на брифинге, передает Reuters. Кроме того, Евросоюз обладает достаточным количеством топлива и в условиях относительно теплой зимы не нуждается в закупках российской нефти, считают в американском ведомстве.

Представитель американского ведомства добавил, что в связи с введением ценового потолка Россия направляет свою нефть в Индию и Китай с большим дисконтом. Вместе с тем, отметили в Минфине, в будущем Москве придется поставлять излишки добываемой нефти по низкой цене в страны Африки и другие государства, которые наиболее пострадали от повышения стоимости на ресурс в 2022 году.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз, G7 и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. В ответ президент России Владимир Путин запретил продавать нефть по контрактам, в которых будет указан потолок цен. Исключения возможны при специальном разрешении главы государства. С 5 февраля планируется введение ценового потолка на российские нефтепродукты. По данным CREA, ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн в день.

Bloomberg сообщал, что 6 января российская нефть Urals торговалась на уровне $37,80 за баррель. Агентство объяснило это зависимостью России от Китая и Индии, куда направились основные поставки в условиях ценового потолка. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку создать механизм, с помощью которого можно будет снизить влияние нефтяных скидок на бюджет. По прогнозам Минфина РФ, объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета в январе будет на уровне 54,5 млрд руб.

Подробнее о рисках низкой стоимости нефти — в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Лусине Баласян