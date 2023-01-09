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Коммерсантъ FM
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Главным тренером сборной Португалии по футболу стал Роберто Мартинес

Испанец Роберто Мартинес назначен на пост главного тренера сборной Португалии по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Португальской футбольной федерации.

Роберто Мартинес

Роберто Мартинес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Роберто Мартинес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

На первой пресс-конференции в качестве тренера сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что хочет привить своей новой команде тактическую гибкость. По его мнению, Португалия должна организованно играть без мяча и контролировать игру.

49-летний специалист также заявил, что определится с составом тренерского штаба в ближайшие несколько дней. Роберто Мартинес сообщил, что на посту помощника главного тренера хотел бы видеть «бывшего игрока сборной Португалии с международной карьерой».

Роберто Мартинес играл на позиции полузащитника, выступал за британские клубы «Уиган Атлетик» и «Суонси Сити». В 2007 году завершил карьеру футболиста и стал тренером. В качестве тренера вывел «Суонси Сити» в первый дивизион Английской футбольной лиги (Чемпионшип) и выиграл Кубок Англии с «Уиган Атлетик».

В 2016 году Роберто Мартинес возглавил сборную Бельгии. Под его руководством команда заняла 3-е место на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. На чемпионате мира в Катаре сборная Бельгии вылетела по итогам группового этапа, после чего Роберто Мартинес подал в отставку.

15 декабря Португальская футбольная федерация объявила о завершении сотрудничества с Фернанду Сантушем. На чемпионате мира в Катаре сборная Португалии под его руководством вылетела в четвертьфинале, проиграв Марокко со счетом 0:1.

Подробнее — в материале «Ъ» «Марокканцы уволили тренера сборной Португалии».

Олеся Павленко

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