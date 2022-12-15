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Сантуш официально покинул пост главного тренера сборной Португалии

Португальская федерация футбола объявила о завершении сотрудничества с главным тренером сборной Фернанду Сантушем. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Фернандо Сантуш

Фернандо Сантуш

Фото: Molly Darlington, Reuters

Фернандо Сантуш

Фото: Molly Darlington, Reuters

«Португальская федерация футбола и Фернанду Сантуш договорились завершить очень успешное путешествие, начавшееся в сентябре 2014 года. После одного из лучших выступлений национальной сборной на финальных этапах чемпионата мира в Катаре ПФФ и Фернанду Сантуш пришли к пониманию, что сейчас подходящий момент для начала нового этапа»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Выступление на чемпионате мира в Катаре сборная Португалия завершила на стадии 1/4 финала, проиграв команде Марокко.

Фернанду Сантуш возглавил португальскую сборную в 2014 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций в 2019 году. Фернанду Сантуш вошел в историю сборной Португалии как тренер с наибольшим количеством матчей и побед.

На фоне слухов об уходе Фернанду Сантуша с поста главного тренера в СМИ начали обсуждать кандидатов ему на замену. Среди них упоминаются такие специалисты, как Жорже Жезуш, Руй Жорже, Паулу Бенту, Карлос Кейрос, Жозе Моуринью и Паулу Соуза. По данным СМИ, среди кандидатов также бывший тренер российского «Спартака» португалец Руй Витория.

Эрдни Кагалтынов

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