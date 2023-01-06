Американский конгрессмен Госар назвал безнравственным финансирование Украины после ее отказа от перемирия

Конгрессмен-республиканец Пол Госар критически высказался об отказе президента Украины Владимира Зеленского от рождественского перемирия, предложенного российской стороной. По словам господина Госара, финансировать спецоперацию на Украине безнравственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Госар

Фото: Leah Millis / Reuters Пол Госар

Фото: Leah Millis / Reuters

«Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать эту войну»,— написал Пол Госар в Twitter.

Сенатор-республиканец Аризоны Венди Роджерс поддержала позицию конгрессмена. «Мы продолжим об этом заявлять»,— сказала она.

Ранее сегодня, 6 января, Донецк попал под обстрел в 12:00 мск — именно в это время должно было начаться рождественское перемирие, о котором объявил президент России Владимир Путин накануне. Решение приняли в связи с призывом патриарха Кирилла установить режим прекращения огня на время Рождества.

Владимир Зеленский отверг это предложение, посчитав, что Россия использует режим тишины для усиления своих позиций на линии соприкосновения. Президент США Джо Байден также не поддержал эту инициативу. По его словам, таким образом российский президент «пытается найти немного кислорода».

19 декабря Politico со ссылкой на американских чиновников сообщало, что в Республиканской партии нет единства по вопросу предоставления помощи Украине. В связи с этим, по информации издания, помощь Киеву в будущем может замедлиться. При этом из бюджета на 2023 год $45 млрд будут направлены на помощь Украине и союзникам по НАТО.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян