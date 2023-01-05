Врио главы ДНР Пушилин заявил, что перемирие касается православных людей

Перемирия с руководством Украины, которое в Донецкой народной республике (ДНР) не считают православным, быть не может. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что решение президента Владимира Путина как человека православного относится именно к православным людям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Ни о каком перемирии и речи быть не может!» — в связи

с этим заявил господин Пушилин. «Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными»,— сообщил он.

Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий, отметил врио главы ДНР. «Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения»,— подчеркнул Денис Пушилин.

Ранее президент РФ поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Решение было принято в связи с призывом патриарха Кирилла установить рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг это решение, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также заявил об отказе от каких-либо переговоров.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова