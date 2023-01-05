Секретарь СНБО отверг возможность переговоров с Россией о перемирии

Украина не будет вести какие-либо переговоры с Россией о рождественском перемирии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Так он прокомментировал решение российского руководства о временном прекращении огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Алексей Данилов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Никаких переговоров с ними (с Россией.— "Ъ"),— сказал господин Данилов в эфире «24 канала» (цитата по ТАСС).

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Решение было принято в связи с призывом патриарха Кирилла установить рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уже отверг это решение. Тем временем Минобороны приступило к выполнению поручения о перемирии.

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