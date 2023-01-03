В Киеве перешли на плановое отключение электроэнергии

Энергетический холдинг ДТЭК ввел плановые отключения электроэнергии в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании. Ранее в городе ввели экстренные отключения из-за повреждения энергетического объекта.

Переход на плановое отключение начался с 14:00 по местному времени (15:00 мск), следует из сообщения ДТЭК.

Там добавили, что на время новогодних праздников потребление электроэнергии было ограничено минимально из-за теплой погоды и сокращения потребления промышленными предприятиями.

1 января в Киевской области из-за обстрела был поврежден инфраструктурный объект. В ночь на 2 января в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу, утром начались аварийные отключения электричества. 2 января в Киеве также ввели экстренные отключения электроэнергии.

О том, что происходит на 314-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко