В Киеве снова ввели отключения электроэнергии

Из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Киеве снова начали отключать электричество, сообщили в городской администрации. Из-за обстрелов в столице Украины были повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры.

«Из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям»,— сообщила в Telegram городская военная администрация.

В Николаеве из-за проблем с энергоснабжением остановлена работа всех водонасосных станций, заявил мэр города Александр Сенкевич. «По состоянию на 9:30 (10:30 по мск) "Николаевводоканал" остановил работу всех насосных станций водопровода. Причина — техническая проблема с электроснабжением на производственных подразделениях»,— написал он в Telegram и уточнил, что уже начались ремонтные работы.

Вчера, 1 января, в Киевской области в результате обстрела был поврежден инфраструктурный объект. В ночь на 2 января в большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу, утром начались аварийные отключения электричества.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляция «Ъ».

Лаура Кеффер