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Коммерсантъ FM
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В Киевской области в результате ночного обстрела получил повреждение инфраструктурный объект

Губернатор Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в новогоднюю ночь объекты инфраструктуры в регионе были подвержены атаке беспилотников. В результате повреждения получил один из таких объектов, сообщил он в Telegram.

По данным воздушных сил Украины, ночью 1 января над Киевом и областью было сбито 32 беспилотника. По словам господина Кулебы, это были дроны иранского производства. В канун Нового года, днем 31 декабря, Киев и область, а также еще несколько регионов Украины также подвергались обстрелам.

О ходе и последствиях спецоперации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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