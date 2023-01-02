Кличко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе в результате обстрелов повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого в украинской столице начались аварийные отключения электричества. О пострадавших информации нет.

«Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе — аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения»,— написал господин Кличко в Telegram. Он добавил, что водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Россия с октября возобновила массовые удары по критической инфраструктуре Украины. «Укрэнерго» уже в середине декабря объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. Вчера, 1 января, в Киевской области в результате обстрела был поврежден инфраструктурный объект. В ночь на 2 января в большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу.

Лаура Кеффер

Лаура Кеффер