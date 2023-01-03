Главные новости к утру 3 января

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о приостановке работы в России. Компания также прекратила сотрудничество с российской «Звездой» по контракту о строительство 15 газовозов ледокольного класса. GTT является мировым лидером по производству мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа.

Основатель частной военной компании Вагнера и бизнесмен Евгений Пригожин попросил МВД и Минздрав проверить луганский морг из-за задержки выдачи тел погибших в ходе боевых действий на Украине военных.

Корреспондент Bild Бьерн Штритцель, освещающий вооруженный конфликт на Украине, получил осколочное ранение в результате обстрела. Как сообщил главный редактор издания Йоханнес Бойе, травма журналиста «не очень серьезная», и сейчас он находится «в безопасности (насколько это возможно)».

Российская шахматистка Александра Костенюк с 1 января 2024 года будет представлять сборную Швейцарии. Из-за санкций в отношении федерации шахмат России она выступала под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).

Власти Самарской области пообещали оказать помощь семьям погибших и раненых военнослужащих при обстреле Макеевки, где в новогоднюю ночь из-за удара вооруженных сил Украины погибли 63 российских военнослужащих. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 29,3%. Среди респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы гриппа (81,3%) и, в частности, свиной грипп (60,8%).