Власти Самарской области пообещали помочь семьям погибших и раненых при обстреле Макеевки военных

Власти Самарской области пообещали оказать помощь семьям погибших и раненых военнослужащих при обстреле Макеевки, где в новогоднюю ночь из-за удара вооруженных сил Украины погибли 63 российских военнослужащих. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

«По ситуации в Макеевке. Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются… Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку»,— говорится в сообщении регионального правительства.

Для уточнения сведений о военнослужащих Дмитрий Азаров попросил обращаться в военкомат по месту призыва военнослужащего, а также звонить в колл-центр 112.

1 января замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, в то время как мобилизованные военнослужащие сидели за праздничным столом. 2 января информацию подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, при ударе погибли 63 военных. Число раненых не называлось.

Анастасия Ларина