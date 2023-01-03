Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 29,3%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю снизилась на 29,3%, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Среди респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы гриппа (81,3%) и, в частности, свиной грипп (60,8%).

«На 52-й неделе 2022 года (26 декабря 2022 года - 1 января 2023 года) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей»,— говорится на сайте ведомства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что свиной грипп может вызвать «очень серьезные» осложнения. 27 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп выявили во всех российских регионах.

Анастасия Ларина