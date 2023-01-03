Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ на 29,3%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю снизилась на 29,3%, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Среди респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы гриппа (81,3%) и, в частности, свиной грипп (60,8%).

«На 52-й неделе 2022 года (26 декабря 2022 года - 1 января 2023 года) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей»,— говорится на сайте ведомства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что свиной грипп может вызвать «очень серьезные» осложнения. 27 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп выявили во всех российских регионах.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...