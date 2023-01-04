Урал в условиях СВО

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция (СВО) РФ на Украине, которая коснулась всех регионов России, включая входящие в Уральский федеральный округ (УрФО). Региональный рынок столкнулся с уходом крупных зарубежных партнеров и необходимостью перестраивать работу в условиях санкций, а общество — с частичной мобилизацией и ужесточением законодательства, направленного против дискредитации российской армии. О том, как протекала жизнь в УрФО в условиях спецоперации — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытые магазины в торговых центрах

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Закрытые магазины в торговых центрах

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бизнес Урала пережил 2022 год с потерями, масштаб которых напрямую зависит от отрасли. Одним из наиболее пострадавших секторов экономики стал рынок торговой недвижимости, потерявшей многолетних зарубежных партнеров, принявших решение уйти с российского рынка после начала СВО. В результате к концу года в торговых центрах Свердловской области освободилось до 22% площадей. Кроме того, участники рынка фиксировали снижение покупательской способности населения.

Подробнее об этом — в материале «ТЦ опустели к концу года»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виды Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рынок жилой недвижимости Урала понес крупные потери, в частности, в период проведения частичной мобилизации. Тогда количество квартир, предлагаемых к сдаче в аренду в Екатеринбурге, выросло на 30–57%. При этом спрос на съемное жилье снизился на 10%.

Подробнее об этом — в материале «Метры рассчитали на раз-два»

Антироссийские санкции на себе ощутили и обычные граждане России. В частности, уральцам стало сложнее и дороже путешествовать. Так, из-за удорожания перевозок стоимость туров на новогодние праздники для жителей Екатеринбурга выросла на 30%. При этом спрос на российские направления вырос на 20%.

Подробнее об этом — в материале «Новый год на вылете»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Порядка 30 предприятий легкой промышленности Свердловской области выделили часть своих мощностей под выпуск и усовершенствование амуниции для военнослужащих, участвующих в проведении СВО. Для помощи им в регионе планируют построить ткацкую фабрику.

Подробнее — в материале «Урал набрал военную форму»

Изменения законодательства, связанные с проведением спецоперации, повлияли на работу силовых структур в УрФО. Чаще всего граждан стали преследовать за дискредитацию ВС РФ. Одно из самых громких и необычных дел, которое стало известно на всю Россию, произошло в Тюмени, где местной жительнице Алисе Климентовой удалось доказать суду, что фраза на асфальте «Нет в***е» означала «Нет вобле». Однако позже дело было пересмотрено и девушку оштрафовали.

Подробнее об этом — в материале «Вобле не дали второго шанса»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Дмитрий Колезев (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Журналист Дмитрий Колезев (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В отношении уральцев возбуждались не только административные, но и уголовные дела. Одно из самых громких — связано с уральским журналистом Дмитрием Колезевым (внесен в реестр иностранных агентов), который после начала СВО покинул Россию. По информации «Ъ-Урал», его объявили в розыск по делу о фейках об армии из-за поста в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) про украинскую Бучу.

Подробнее об этом — в материале «Журналиста потеряли на Родине»

В 2022 году на фоне СВО в России участились случаи нападения на военкоматы, в том числе в УрФО. В декабре следствие изменило инкриминируемую статью двум обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске (ХМАО). Если раньше им грозило до 10 лет колонии за хулиганство и порчу имущества, то сейчас до 20 лет за терроризм. По версии следствия, в мае они забросали здание военкомата коктейлями Молотова и скрылись. Это один из первых случаев в России с переквалификации дела после нападения на военкомат.

Подробнее об этом — в материале «Поджог как следствие террора»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Важным событием при проведении СВО стало объявлении Владимиром Путиным частично мобилизации, в начале проведения которой уральские военные сталкивались с отсутствием выплат, о чем рассказывала свердловский омбудсмен. Другие мобилизованные жаловались на размер выплат, утверждая, что им пришло менее 1 тыс. руб.

Подробнее об этом — в материале «Я не представляю, как нам жить на такие деньги»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проведение частичной военной мобилизации

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Проведение частичной военной мобилизации

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Еще одна проблема, которую обнажила СВО, — проведение частичной мобилизации, в ходе которой призывались граждане, имеющие проблемы со здоровьем или освобожденные от призыва по брони, предусмотренной на рабочем месте. Таким образом, из Уральского окружного учебного центра (ОУЦ) в Елани в октябре домой вернули около 700 резервистов из Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской областей и Пермского края.

Подробнее об этом — в материале «Резервистов не принял фронт»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В рамках мобилизации на службу был призван бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков, который с 2016 года находится под следствием по различным обвинениям, в том числе взяточничестве. По данным СМИ, экс-чиновника отправили на спецоперацию за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, из-за чего следователи пытались вернуть его в Екатеринбург.

Подробнее об этом — в материале «От суда да в полымя»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг работников и ветеранов Уралвагонзавода (УВЗ) на площади перед Центральной проходной в Нижнем Тагиле в поддержку итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митинг работников и ветеранов Уралвагонзавода (УВЗ) на площади перед Центральной проходной в Нижнем Тагиле в поддержку итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в Свердловской области значительно выросло число кандидатов на открытые вакансии на оборонных заводах, сотрудники которых имеют бронь. «Ъ-Урал» проанализировал зарплаты и запросы крупнейших работодателей в сфере ОПК на Урале.

Подробнее — в материале «Бронь привлекла в ОПК»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шестая межрегиональная научно-практическая конференция "Ислам на Урале: история, современность, вызовы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шестая межрегиональная научно-практическая конференция "Ислам на Урале: история, современность, вызовы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специальная военная операция стала основной темой шестой межрегиональной научно-практической конференции «Ислам на Урале: история, современность, вызовы», которая прошла в Екатеринбурге. Ее участники обсудили отношение мусульман к СВО.

Подробнее — в репортаже «Аллах будет смотреть на намерения»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уральские власти восприняли трудности, возникшие после начала СВО, как время возможностей по развитию собственных производств и привлечения инвестиций. Об этом, в частности, в ежегодном послании заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Подводя итоги года, он заключил, что «права есть только у тех, кто может за себя постоять».

Подробнее об этом — в материале «Губернатор научился жить под международным давлением»