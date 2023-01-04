Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Урал в условиях СВО

Как спецоперация на Украине повлияла на жизнь в регионах УрФО

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция (СВО) РФ на Украине, которая коснулась всех регионов России, включая входящие в Уральский федеральный округ (УрФО). Региональный рынок столкнулся с уходом крупных зарубежных партнеров и необходимостью перестраивать работу в условиях санкций, а общество — с частичной мобилизацией и ужесточением законодательства, направленного против дискредитации российской армии. О том, как протекала жизнь в УрФО в условиях спецоперации — в обзоре «Ъ-Урал».

Закрытые магазины в торговых центрах

Закрытые магазины в торговых центрах

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Закрытые магазины в торговых центрах

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бизнес Урала пережил 2022 год с потерями, масштаб которых напрямую зависит от отрасли. Одним из наиболее пострадавших секторов экономики стал рынок торговой недвижимости, потерявшей многолетних зарубежных партнеров, принявших решение уйти с российского рынка после начала СВО. В результате к концу года в торговых центрах Свердловской области освободилось до 22% площадей. Кроме того, участники рынка фиксировали снижение покупательской способности населения.

Подробнее об этом — в материале «ТЦ опустели к концу года»

Виды Екатеринбурга

Виды Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Виды Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рынок жилой недвижимости Урала понес крупные потери, в частности, в период проведения частичной мобилизации. Тогда количество квартир, предлагаемых к сдаче в аренду в Екатеринбурге, выросло на 30–57%. При этом спрос на съемное жилье снизился на 10%.

Подробнее об этом — в материале «Метры рассчитали на раз-два»

Антироссийские санкции на себе ощутили и обычные граждане России. В частности, уральцам стало сложнее и дороже путешествовать. Так, из-за удорожания перевозок стоимость туров на новогодние праздники для жителей Екатеринбурга выросла на 30%. При этом спрос на российские направления вырос на 20%.

Подробнее об этом — в материале «Новый год на вылете»

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Швейный цех мануфактуры SHISHKIN uniform atelier

Фото: Ольга Юшкова / Коммерсантъ

Порядка 30 предприятий легкой промышленности Свердловской области выделили часть своих мощностей под выпуск и усовершенствование амуниции для военнослужащих, участвующих в проведении СВО. Для помощи им в регионе планируют построить ткацкую фабрику.

Подробнее — в материале «Урал набрал военную форму»

Изменения законодательства, связанные с проведением спецоперации, повлияли на работу силовых структур в УрФО. Чаще всего граждан стали преследовать за дискредитацию ВС РФ. Одно из самых громких и необычных дел, которое стало известно на всю Россию, произошло в Тюмени, где местной жительнице Алисе Климентовой удалось доказать суду, что фраза на асфальте «Нет в***е» означала «Нет вобле». Однако позже дело было пересмотрено и девушку оштрафовали.

Подробнее об этом — в материале «Вобле не дали второго шанса»

Журналист Дмитрий Колезев (внесен в реестр иностранных агентов)

Журналист Дмитрий Колезев (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Журналист Дмитрий Колезев (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В отношении уральцев возбуждались не только административные, но и уголовные дела. Одно из самых громких — связано с уральским журналистом Дмитрием Колезевым (внесен в реестр иностранных агентов), который после начала СВО покинул Россию. По информации «Ъ-Урал», его объявили в розыск по делу о фейках об армии из-за поста в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) про украинскую Бучу.

Подробнее об этом — в материале «Журналиста потеряли на Родине»

В 2022 году на фоне СВО в России участились случаи нападения на военкоматы, в том числе в УрФО. В декабре следствие изменило инкриминируемую статью двум обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске (ХМАО). Если раньше им грозило до 10 лет колонии за хулиганство и порчу имущества, то сейчас до 20 лет за терроризм. По версии следствия, в мае они забросали здание военкомата коктейлями Молотова и скрылись. Это один из первых случаев в России с переквалификации дела после нападения на военкомат.

Подробнее об этом — в материале «Поджог как следствие террора»

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Митинг-концерт в поддержку добровольцев (волонтеров), осуществляющих сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Важным событием при проведении СВО стало объявлении Владимиром Путиным частично мобилизации, в начале проведения которой уральские военные сталкивались с отсутствием выплат, о чем рассказывала свердловский омбудсмен. Другие мобилизованные жаловались на размер выплат, утверждая, что им пришло менее 1 тыс. руб.

Подробнее об этом — в материале «Я не представляю, как нам жить на такие деньги»

Проведение частичной военной мобилизации

Проведение частичной военной мобилизации

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проведение частичной военной мобилизации

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Еще одна проблема, которую обнажила СВО, — проведение частичной мобилизации, в ходе которой призывались граждане, имеющие проблемы со здоровьем или освобожденные от призыва по брони, предусмотренной на рабочем месте. Таким образом, из Уральского окружного учебного центра (ОУЦ) в Елани в октябре домой вернули около 700 резервистов из Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской областей и Пермского края.

Подробнее об этом — в материале «Резервистов не принял фронт»

Алексей Пьянков

Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Алексей Пьянков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В рамках мобилизации на службу был призван бывший глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков, который с 2016 года находится под следствием по различным обвинениям, в том числе взяточничестве. По данным СМИ, экс-чиновника отправили на спецоперацию за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела, из-за чего следователи пытались вернуть его в Екатеринбург.

Подробнее об этом — в материале «От суда да в полымя»

Митинг работников и ветеранов Уралвагонзавода (УВЗ) на площади перед Центральной проходной в Нижнем Тагиле в поддержку итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Митинг работников и ветеранов Уралвагонзавода (УВЗ) на площади перед Центральной проходной в Нижнем Тагиле в поддержку итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Митинг работников и ветеранов Уралвагонзавода (УВЗ) на площади перед Центральной проходной в Нижнем Тагиле в поддержку итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в Свердловской области значительно выросло число кандидатов на открытые вакансии на оборонных заводах, сотрудники которых имеют бронь. «Ъ-Урал» проанализировал зарплаты и запросы крупнейших работодателей в сфере ОПК на Урале.

Подробнее — в материале «Бронь привлекла в ОПК»

Шестая межрегиональная научно-практическая конференция "Ислам на Урале: история, современность, вызовы"

Шестая межрегиональная научно-практическая конференция "Ислам на Урале: история, современность, вызовы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Шестая межрегиональная научно-практическая конференция "Ислам на Урале: история, современность, вызовы"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специальная военная операция стала основной темой шестой межрегиональной научно-практической конференции «Ислам на Урале: история, современность, вызовы», которая прошла в Екатеринбурге. Ее участники обсудили отношение мусульман к СВО.

Подробнее — в репортаже «Аллах будет смотреть на намерения»

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уральские власти восприняли трудности, возникшие после начала СВО, как время возможностей по развитию собственных производств и привлечения инвестиций. Об этом, в частности, в ежегодном послании заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Подводя итоги года, он заключил, что «права есть только у тех, кто может за себя постоять».

Подробнее об этом — в материале «Губернатор научился жить под международным давлением»

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...